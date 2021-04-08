Twitter хоче купити Clubhouse за чотири мільярди доларів

Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про купівлю соціальної мережі Clubhouse.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела .

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, операція оцінюється в 4 млрд доларів. При цьому в даний час переговори припинені з невідомої причини.

Представник Twitter відмовився від коментарів, в Clubhouse на даний момент на запит агентства не відповіли.

Раніше компанії Twitter запустила бета-версію аудиоплатформы Spaces, яка, імовірно, повинна стати конкурентом Clubhouse. На даний момент не всі користувачі можуть використовувати плаформу для проведення відкритих розмов.

Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.