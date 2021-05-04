Facebook просит разрешить сбор личных данных, чтобы "оставаться бесплатным"

Социальные сети Facebook и Instagram начали отправлять уведомления на операционную систему iOS, что собирают личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными. Уведомления стали получать владельцы iPhone с iOS 14.5.
Об этом сообщает The Verge.
На уведомления обратил внимание эксперт в сфере технологий Ашкан Солтани.
"И это начинается. Facebook и Instagram изучают тактики запугивания в битве с Apple на обновлении для iOS14", - написал он.
Уведомления стали получать владельцы iPhone, которые обновили свои телефоны до версии iOS 14.5.
"Помогите сохранить Facebook бесплатным", - говорится в уведомлении от социальной сети, в котором она просит пользователя дать доступ к личной информации из других приложений и веб-сайтов.
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