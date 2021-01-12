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У WhatsApp запевняють, що не можуть переглядати особисте листування користувачів

Світ, Вівторок 12 січня 2021 11:33
У WhatsApp запевняють, що не можуть переглядати особисте листування користувачів
Фото: WhatsApp (freepik)
Автор: Юлія Струк

WhatsApp і володіючий ним Facebook не можуть переглядати особисті листування своїх користувачів і їх дзвінки. Месенджер змінив політику конфіденційності

Про це написав глава месенджера Уїлл Кеткарт у Twitter.

Він підкреслив, що останній тиждень спостерігав за дискусіями з приводу безпеки даних у WhatsApp.

"Завдяки наскрізному шифруванню ми не можемо бачити ваші особисті листування або дзвінки, як і Facebook. Ми віддані цій технології і прагнемо захищати її в усьому світі", - запевнив глава WhatsApp.

За словами Кеткарта, оновлення політики конфіденційності пов'язано з більшою прозорістю. У компанії хочуть краще пояснити користувачам взаємодію людей і комерційних акаунтів. Він зазначив, що щодня коло 175 млн осіб користуються бізнес-акаунтами WhatsApp.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що месенджер WhatsApp буде передавати персональні дані своїх користувачів материнської компанії Facebook. Користувачі повинні погодитися на нову угоду користувача до 8 лютого.

Як писало РБК-Україна, в Німеччині раніше звинуватили месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією.

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