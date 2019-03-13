У Facebook прокоментували збій в роботі соцмережі

Компанія повідомила, що проблеми виникли не через DDoS-атаки

В компании Facebook сообщили, что усердно работают над устранениями причин сбоя в работе соцсети. Как информирует РБК-Украина, об этом администрация соцсети написала в своем микроблоге в Twitter.

Компания заявила, что работает над возобновлением доступа для пользователей соцсети и решает проблему, вызвавшую глобальный технический сбой также и в Instagram 13 марта.

"Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к приложениям Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Однако мы готовы подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", - заявила администрация компании.

Напомним, 13 марта в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. У обоих соцсетей пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения. В частности, га проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи Украины, России и Беларуси.

Ранее Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей. Хакерами оказались граждане Украины Андрей Горбачов и Глеб Случевский.