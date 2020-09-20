Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона

Фото: Facebook (DPA)

У США жителька Нью-Джерсі Британі Кондиті подала позов проти компанії Facebook через ймовірне шпигування за користувачами додатку Instagram через відеокамеру їх смартфона. У Facebook поки не прокоментували інформацію про новий позов.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, відповідний позов був поданий до федерального суду Сан-Франциско. Кондиті вважає, що компанія Facebook свідомо використовувала камеру мобільного пристрою, коли люди користувались додатком Instagram, щоб збирати вигідну та цінну інформацію про своїх користувачів.

"Отримавши надзвичайно приватні та інтимні персональні дані про своїх користувачів, зокрема, в приватності їхніх помешкань, він (Facebook, - ред.) спроможний збільшити свої прибутки від реклами, націлюючись на потреби користувачів більш ніж будь-коли", - йдеться у позові.

Раніше цього літа Фейсбук відкинув подібні звинувачення і переклав провину на несправність в системі, яку він наразі виправляє. В компанії заявили, що через несправність користувачі отримували неправдиві повідомлення проте, що Інстаграм користується камерою iPhone.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.