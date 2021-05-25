Facebook почал позначати контрольовані державою акаунти російських ЗМ

Соціальна мережа Facebook почала позначати пости російських ЗМІ, контрольованих урядом РФ. Попереджувальні мітки з'явилися в публікаціях таких видань, як" РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly і Sputnik.

Попередження про те, що будуть маркуватися станиці ЗМІ, контрольованому державою, Facebook розмістила кілька місяців тому.

На постах видань "РИА Новости", Russia Today (RT), Ruptly і Sputnik з'явилася мітка:"це видання контролюється державою Росія".

У керівництві Facebook пояснили, що підконтрольними державі ЗМІ вважають ті видання, які знаходяться під частковим або повним редакційним контролем влади. "Щоб виявляти такі ЗМІ, компанія Facebook проводить дослідження і застосовує спеціально розроблену систему оцінювання", - наголошується в повідомлення соцмережі.

Виявлення таких видань відбувається за допомогою визначень і правил соцмережі, а також на підставі перевірки власників, керуючих, джерел фінансування і процесів, які допомагають забезпечувати незалежність редакційної політики.

"У розділі прозорість сторінки організації, яку ми визначили як контрольовану державою, з'явиться відповідна мітка. Ми будемо на постійній основі привласнювати такі мітки організаціям по всьому світу", - підкреслили в керівництві соцмережі.