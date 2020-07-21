У Facebook зникла офіційна сторінка Зеленського

Сторінка запрацювала через 20 хвилин
Офіційна сторінка президента України Володимира Зеленського зникла з соціальної сторінки в Facebook. При цьому сторінки в інших соцмережах працюють.
Станом на 18:30 сторінка президента України недоступна.
У коментарі РБК-Україна в Офісі президента заявили, що сторінка не працює через технічний збій.
Експерти називають три основні причини блокування в користувача Facebook:
Фахівці також відзначають, що Facebook може заблокувати користувача за поширення новин, якщо вирішить, що це спам.
Станом на 18:51 сторінка Зеленського в Facebook знову працює. Останній пост глава держави опублікував 7 годин тому.
Також РБК-Україна писало, що Twitter заблокував всі акаунти, які міняли паролі за останні 30 днів.