Twitter заблокував всі акаунти, які змінювали паролі за останні 30 днів

Фото: кібератака (РБК-Україна)

Зараз продовжують відновлювати доступ користувачів

Twitter заблокував всі акаунти, які намагалися змінити пароль протягом останніх 30 днів у результаті інциденту зі зломом акаунтів знаменитостей. Зараз людям допомагають відновити доступ до своїх облікових записів.

Про це заявили в прес-службі компанії.

Користувачів попереджають, що якщо обліковий запис був заблокований, це не обов'язково означає, що його раніше зламали. Розслідування ще триває.

"Через надмірну обережність і в рамках нашого вчорашнього реагування на інциденти, щоб захистити безпеку людей, ми зробили кроки, щоб заблокувати всі облікові записи, які намагалися змінити пароль облікового запису протягом останніх 30 днів", - йдеться в заяві.

Також у компанії додали, що працюють над тим, щоб допомогти людям відновити доступ до своїх облікових записів як можна швидше, якщовони були заздалегідь заблокованими.

"Це може зайняти додатковий час, оскільки ми робимо додаткові кроки для підтвердження того, що ми надаємо доступ законному власникові", - додали в Twitter.

Крім того, в компанії заявили, що не мають даних про те, щоб хакери зламали паролі відомих користувачів.

Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтів з'являлися повідомлення із закликом надсилати биткоины на електронні гаманці. У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

РБК-Україна писало, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей.