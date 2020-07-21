ru
ua

В Facebook исчезла официальная страница Зеленского

Автор: РБК-Украина

Страница заработала спустя 20 минут

Официальная страница президента Украины Владимира Зеленского исчезла из социальной страницы в Facebook. При этом страницы в других соцсетях работают.

По состоянию на 18:30 страница президента Украины недоступна.

Фото: страница президента Украины в Facebook по состоянию на 18:40

В комментарии РБК-Украина в Офисе президента заявили, что страница не работает из-за технического сбоя.

Эксперты называют три основные причины блокировки в пользователя Facebook:

Самые читаемые новости
  • нарушение правил и несоблюдение принципов работы с рекламой;
  • подозрительное использование аккаунта и подключение сомнительных платёжных систем;
  • человеческий фактор - ошибка модератора.

Специалисты также отмечают, что Facebook может заблокировать пользователя за распространение новостей, если решит, что это спам.

По состоянию на 18:51 страница Зеленского в Facebook опять работает. Последний пост глава государства опубликовал 7 часов назад.

Также РБК-Украина писало, что Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней.

Прогноз погоды
► В деле "Роттердам+" нет состава преступления, - Сакварелидзе ► Дожди на западе и юге и до +32: погода в Украине на сегодня
Читать все новости