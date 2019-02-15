Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф

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Приводом для штрафу став витік даних користувачів

Американській компанії Facebook загрожує багатомільярдний штраф, на даний момент остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що Facebook Inc. і Федеральна торгова комісія погоджують багатомільярдний штраф за витік особистих даних користувачів соціальної мережі. За даними WP, мова йде про найбільше в історії компанії стягнення.

Приводом для штрафу послужив скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів Facebook і передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф. Планувалося, що сума штрафу буде значно вища за 22,5 млн доларів, які заплатив Google в 2012 році після подібних звинувачень.

Зазначимо, в січні стало відомо, що Facebook буде співпрацювати з владою Німеччини проти маніпуляцій на виборах.