ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф

Новини » Телеком & IT    15.02.2019 - 11:05
Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Приводом для штрафу став витік даних користувачів

Американській компанії Facebook загрожує багатомільярдний штраф, на даний момент остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що Facebook Inc. і Федеральна торгова комісія погоджують багатомільярдний штраф за витік особистих даних користувачів соціальної мережі. За даними WP, мова йде про найбільше в історії компанії стягнення.

Приводом для штрафу послужив скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів Facebook і передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф. Планувалося, що сума штрафу буде значно вища за 22,5 млн доларів, які заплатив Google в 2012 році після подібних звинувачень.

Зазначимо, в січні стало відомо, що Facebook буде співпрацювати з владою Німеччини проти маніпуляцій на виборах.

 

Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 65 доларів
Новини України Сполучені Штати АмерикиFacebookштраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся