Facebook співпрацюватиме з владою Німеччини проти маніпуляцій на виборах

Фото: логотип Facebook (із відкритих джерел)

Facebook та BSI розроблятимуть стратегії для уникнення втручань у перебіг виборів

Соціальна мережа Facebook спільно з німецьким Федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій (BSI) боротимуться проти маніпуляцій на виборах. Про це повідомила головний операційний директор компанії Facebook Шеріл Сандберг, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

З її слів, у рамках співпраці Facebook та BSI розроблятимуть стратегії, що дадуть змогу уникнути втручань у перебіг виборів, оскільки в багатьох країнах платформи американської компанії - соцмережа Facebook, фотосервіс Instagram та месенджер Whatsapp - активно використовуються партіями та політиками під час виборчих кампаній. При цьому досить поширені мова ненависті та фальшиві новини.

Згадавши про витік даних 87 мільйонів користувачів соцмережі, якими скористалася компанія Cambridge Analytica, Сандберг зазначила, що сьогодні 30 тисяч працівників компанії покращують рівень безпеки, а це втричі більше, ніж 2017 року.

"Наша робота ще не закінчена", - запевнила вона.

Сандберг також оголосила, що у рамках нового партнерського проекту з Технічним університетом Мюнхена Facebook виділить 7,5 мільйона доларів на створення центру досліджень етики штучного інтелекту.

Нагадаємо, Федеральна комісія з питань торгівлі Сполучених Штатів має намір оголосити рішення про накладення на компанію Facebook рекордно високого штрафу через порушення умов конфіденційності та передачу особистих даних компанії Cambridge Analytica під час виборів у США.,