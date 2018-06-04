Facebook надавала доступ до персональних даних 60 виробникам телефонів, - NYT

Facebook надавала доступ до даних користувачів компаніям Apple, Microsoft і Samsung

Американська компанія Facebook за останні десять років надавала доступ до даних користувачів 60 виробникам мобільних телефонів. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що серед тих, що отримали доступ до персональних даних користувачів соціальної мережі Facebook, були Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft і Samsung. Крім того, за даними NYT, деякі виробники в ряді випадків отримують доступ не тільки до інформації самого користувача, але і до даних його друзів у соціальній мережі без їх згоди.

Також повідомляється, що більша частина угод, у рамках яких виробники смартфонів отримують доступ до даних користувачів Facebook, досі діє, хоча компанія почала від них відмовлятися. У той же час представники компанії стверджують, що ці угоди відповідають вимогам Федеральної комісії з торгівлі США. У Facebook підкреслюють, що за час дії угод не було зафіксовано випадків зловживання отриманими даними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook може ввести плату за доступ до соцмережі.