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Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT

НовостиТелеком & IT    04.06.2018 - 09:36
Фото: штаб-квартира Facebook
Фото: штаб-квартира Facebook

Facebook предоставляла доступ к данным пользователей компаниям Apple, Microsoft и Samsung

Американская компания Facebook за последние десять лет предоставляла доступ к данным пользователей 60 производителям мобильных телефонов. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что среди получивших доступ к персональным данным пользователей социальной сети Facebook были Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Кроме того, по данным NYT, некоторые производители в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей в социальной сети без их согласия.

Также сообщается, что большая часть соглашений,  в рамках которых производители смартфонов получают доступ к данным пользователей Facebook, до сих пор действует, хотя компания начала от них отказываться. В то же время представители компании утверждают, что эти соглашения соответствуют требованиям Федеральной комиссии по торговле США. В Facebook подчеркивают, что за время действия соглашений не было зафиксировано случаев злоупотребления полученными данными.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook может ввести плату за доступ к соцсети.

 

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Теги публикации: Apple, Facebook, персональные данные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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