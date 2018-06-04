Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT

Facebook предоставляла доступ к данным пользователей компаниям Apple, Microsoft и Samsung

Американская компания Facebook за последние десять лет предоставляла доступ к данным пользователей 60 производителям мобильных телефонов. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что среди получивших доступ к персональным данным пользователей социальной сети Facebook были Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Кроме того, по данным NYT, некоторые производители в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей в социальной сети без их согласия.

Также сообщается, что большая часть соглашений, в рамках которых производители смартфонов получают доступ к данным пользователей Facebook, до сих пор действует, хотя компания начала от них отказываться. В то же время представители компании утверждают, что эти соглашения соответствуют требованиям Федеральной комиссии по торговле США. В Facebook подчеркивают, что за время действия соглашений не было зафиксировано случаев злоупотребления полученными данными.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook может ввести плату за доступ к соцсети.