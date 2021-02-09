Facebook розширює список фейків про COVID-19: буде видаляти пости

Компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавірус, які будуть видаляти з соцмережі. Рішення було прийнято після консультацій з провідними медичними організаціями, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Про це повідомляється на сторінці соціальної мережі.

Крім того, Facebook направить 120 млн доларів на допомогу органам охорони здоров'я, неурядовим організаціям і відомствам ООН у поширенні інформації про вакцинацію.

Твердження, які будуть видаляти Facebook і Instagram:

Також соцмережа буде просувати публікації з достовірною інформацією про вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, вакцинація від COVID в Україні стартує вже через тиждень. Тепер же стало відомо, як пройде перший з п'яти етапів.

Також направили в Раду законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за підробку вакцин. В Україні планують посилити покарання. Нагадаємо, в Україні планують провакцинувати від коронавірусу не менше 60% громадян.