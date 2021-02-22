Facebook заблокував рекламу про користь вакцинації від коронавірусу

Компанія Facebook почала блокувати повідомлення про користь і необхідність вакцинації від коронавірусу у своїй соціальній мережі. Причиною цьому стала заборона на політичну рекламу та пов'язані з нею алгоритми.

Як повідомляється, мова йде про платну рекламу як мінімум в 110 спільнотах. Зокрема, соцмережа видалила повідомлення про механізми дії вакцини та розташуванні пунктів для вакцинації. У Facebook визнали наявність проблеми і заявили, що вже відновили рекламу щеплень двох спільнот.

Наголошується, що Facebook ввів заборону на політичну рекламу приблизно за тиждень до виборів президента США в листопаді 2020 року. Після цього компанія негласно продовжила у своїх сервісах заборону на такі матеріали, хоча її планували зняти через тиждень після голосування.