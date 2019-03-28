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Facebook буде блокувати пропаганду білого націоналізму і сепаратизму

Новини » Телеком & IT    28.03.2019 - 13:16
Facebook буде блокувати пропаганду білого націоналізму і сепаратизму
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Консультації по цьому рішенню проходили три місяці

З наступного тижня Facebook і Instagram будуть блокувати будь-які прояви білого націоналізму та сепаратизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті компанії.

У Facebook відзначили, що політика компанії вже давно забороняє ненависне поводження з людьми, яке ґрунтується на таких ознаках, як раса, етнічна приналежність або релігія, і це завжди включало перевагу білої раси.

"Спочатку ми не застосовували такі обмеження до проявів білого націоналізму і білого сепаратизму, тому що ми мали на увазі більш широкі концепції націоналізму і сепаратизму – наприклад, американська гордість і баскський сепаратизм, які є важливою частиною ідентичності людей", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Facebook три місяці консультувався з представниками громадянського суспільства і вченими, які є експертами з расових відносин, які підтвердили, що білий націоналізм і сепаратизм неможливо відокремити від ідеї переваги білої раси і організованих груп ненависті.

РБК-Україна писало, що адміністрація компанії Facebook видалила впродовж доби близько 1,5 млн розміщених в соціальній мережі відео теракту в Новій Зеландії.

Раніше компанія Facebook сьогодні 26 березня видалила 2 632 акаунтів, які були пов'язані з Іраном, Росією, Македонією і Косово.

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