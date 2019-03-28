Facebook будет блокировать пропаганду белого национализма и сепаратизма

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Консультации по этому решению проходили три месяца

Со следующей недели Facebook и Instagram будут блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте компании.

В Facebook отметили, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия, и это всегда включало превосходство белой расы.

"Изначально мы не применяли такие ограничения к выражениям белого национализма и белого сепаратизма, потому что мы имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, американская гордость и баскский сепаратизм, которые являются важной частью идентичности людей", – говорится в сообщении.



Сообщается, что Facebook три месяца консультировался с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами по расовым отношениям, которые подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти.

РБК-Украина писало, что администрация компании Facebook удалила на протяжении суток около 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей теракта в Новой Зеландии.

Ранее компания Facebook сегодня 26 марта удалила 2 632 аккаунтов, которые были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово.