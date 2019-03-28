ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook будет блокировать пропаганду белого национализма и сепаратизма

Новости » Телеком & IT    28.03.2019 - 13:16
Facebook будет блокировать пропаганду белого национализма и сепаратизма
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Консультации по этому решению проходили три месяца

Со следующей недели Facebook и Instagram будут блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте компании.

В Facebook отметили, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия, и это всегда включало превосходство белой расы.

"Изначально мы не применяли такие ограничения к выражениям белого национализма и белого сепаратизма, потому что мы имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, американская гордость и баскский сепаратизм, которые являются важной частью идентичности людей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Facebook три месяца консультировался с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами по расовым отношениям, которые подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти.

РБК-Украина писало, что администрация компании Facebook удалила на протяжении суток около 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей теракта в Новой Зеландии. 

Ранее компания Facebook сегодня 26 марта удалила 2 632 аккаунтов, которые были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово. 

Во Франции пожаловались на Facebook и YouTube из-за видео теракта в Новой Зеландии Facebook будет блокировать рекламу, содержащую дискриминацию
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Facebookпропаганда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь