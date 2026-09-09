Без Face ID и MagSafe: почему переход с iPhone на Samsung разочарует

Потеря Face ID и аппаратных фишек

Самое первое, что заметит пользователь - отсутствие полноценного 3D-сканера лица.

Face ID проектирует тысячи точек для создания объемной карты лица, что позволяет безопасно авторизоваться в банковских приложениях и Apple Pay даже в маске.

Samsung предлагает только 2D-распознавание, которое считается менее защищенным.

Для доступа к чувствительным приложениям придется использовать подэкранный сканер отпечатков пальцев. Кроме того, пользователи потеряют доступ к технологии MagSafe и физическим клавишам Action Button и Camera Control.

Проблемы с iMessage и FaceTime

Потеря фирменных сервисов Apple станет одним из самых больших "программных шоков" пользователя.

Замена iMessage - пользователям придется перейти на Samsung Messages или WhatsApp.

Хотя поддержка стандарта RCS на iPhone облегчает переписку (в частности, появляется сквозное шифрование), сообщения от пользователей Android все равно будут отображаться в зеленых баблах.

Ограниченный FaceTime – пользователи Samsung смогут присоединяться к звонкам только по ссылке через браузер, но не смогут совершать новые вызовы самостоятельно.

Бесполезность Apple Watch и ограничение AirPods

Apple Watch полностью теряет смысл без iPhone - он не синхронизируется со смартфонами Samsung. Данные о здоровье придется экспортировать вручную через приложение Health Connect в Samsung Health.

Наушники AirPods будут работать только как обычная Bluetooth-гарнитура, потеряв пространственное аудио, функции слухового аппарата и живой перевод (у модели AirPods Pro 3). Поисковые трекеры AirTags также окажутся полностью несовместимыми.

Читайте больше: Камеры в AirPods и iPhone Ultra: главные сюрпризы предстоящей большой презентации Apple

Разрушение экосистемы Continuity

Владельцы Mac и iPad больше не смогут воспользоваться сквозной экосистемой Apple.

Утрачиваются следующие функции:

Общий буфер обмена между устройствами;

Трансляция экрана смартфона на Mac и Continuity Camera;

Синхронизация звонков и сообщений.

Частично проблему передачи файлов решает поддержка AirDrop через сервис Quick Share, однако для полноценной замены экосистемы придется докупать планшет на Android и ноутбук с Windows.

Разница в подходе к обновлениям

Хотя Samsung гарантирует до 7 лет поддержки для своих флагманов, график выхода обновлений существенно отличается от Apple.

Релиз новых версий Android, таких как 17, происходит с задержкой в несколько недель или месяцев, ведь компании нужно время для адаптации собственной оболочки One UI.

Apple выпускает новые версии iOS одновременно для всех поддерживаемых моделей в мире.