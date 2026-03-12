Фабрики-кухни и бесплатные обеды: что изменится в школах с 1 сентября

В Украине продолжается масштабная реформа школьного питания. Уже со следующего учебного года горячие обеды станут бесплатными для каждого ученика, независимо от класса или региона.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Главное:
По словам министра образования Оксена Лисового, государство последовательно увеличивает расходы на детское питание. Если в 2024 году на эти цели выделяли 2 млрд гривен, то в 2026-м сумма возрастет до 14,4 млрд гривен.
Это позволит с 1 сентября 2026 года обеспечить едой всех 3 миллионов учеников. Сейчас реформа уже охватывает 2 миллиона детей, среди которых все ученики начальной школы и дети в прифронтовых областях.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, реформа предусматривает не только изменение меню, но и полное обновление оборудования. В государственном бюджете на модернизацию пищеблоков заложен 1 млрд гривен.
Одним из ключевых нововведений является строительство фабрик-кухонь. Такие объекты уже создаются в громадах пяти областей:
Эти предприятия позволят готовить тысячи порций ежедневно и централизованно доставлять их в школы общин.
Важной частью изменений является человеческий капитал. На базе профтехов создаются современные кулинарные хабы, где повара повышают квалификацию. На сегодняшний день уже 9,5 тысяч специалистов (почти половина от всех школьных поваров Украины) прошли обучение по новым стандартам.
Елена Зеленская подчеркнула, что реформа продолжается уже пять лет и государство не планирует на ней экономить. Кроме технических изменений, МОН разрабатывает образовательные материалы для детей и родителей, чтобы сформировать у школьников здоровые пищевые привычки на всю жизнь.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине обновили нормы питания в школах и детсадах. В частности, обед теперь рекомендуют начинать раньше, увеличили порции овощей и количество блюд из злаков, а также разрешили специальное меню для детей с медицинскими показаниями (безлактозные или растительные продукты).
Также для учебных заведений предусмотрели гибкие правила питания в укрытиях, где разрешено использовать готовые продукты и делать запас еды и воды на 48 часов.