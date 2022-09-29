Фьюри возобновил переговоры о бое с командой Джошуа и озвучил грубую просьбу к Усику

"Цыганский Король" записал видеообращение к соотечественнику, которого дважды победил украинец Александр Усик. Он согласился возобновить переговоры о "Бое за Британию" по просьбе промоутера Фрэнка Уоррена.

"Я поспорил с Фрэнком, что независимо от предложенных условий, ты не примешь этот бой. Так что решай, либо я выиграю этот спор, а ты выставишь себя трусом публично, либо пригласи своих юристов и команду сегодня к телефонным переговорам со мной", – заявил Фьюри.

По словам 34-летнего боксера, его команда уже договорилась об условиях боя с ведущими вещателями. В частности, права на показ поединка будут принадлежать BT, DAZN и ESPN. Проект договора о титульном бое на декабрь Джошуа получил 2 недели назад.

Впоследствии Фьюри отдельно обратился к Усику. "Цыганский Король" решил упрекнуть украинского чемпиона в желании помочь Эй Джею в подготовке к потенциальному поединку с обладателем титула WBC.

"Возможно, ты одолжишь ему свои яйца, средневес? Не будь трусом, как твой большой друг", – заявил Фьюри.

В начале недели 34-летний британец объявил о невозможности проведения сражения с Джошуа. Потенциальный соперник слишком долго размышлял над условиями контракта на титульный поединок в декабре.