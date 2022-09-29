Ф'юрі відновив переговори про бій з командою Джошуа та озвучив грубе прохання до Усика

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжив епатувати публіку та потенційних суперників на фоні складних перемовин про організацію поєдинку з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.
"Циганський Король" записав відеозвернення до співвітчизника, якого двічі побив українець Олександр Усик. Він погодився відновити переговори про "Бій за Британію" на прохання промоутера Френка Воррена.
"Я заклався з Френком, що незалежно від запропонованих умов, ти не приймеш цей бій. Тож вирішуй, або я виграю цей спір, а ти виставиш себе боягузом публічно, або запроси своїх юристів і команду сьогодні до телефонних перемовин зі мною", – заявив Ф'юрі.
За словами 34-річного боксера, його команда вже домовилася про умови бою з провідними мовниками. Зокрема, права на показ поєдинку належатимуть BT, DAZN та ESPN. Проект договору про титульний бій на грудень Джошуа отримав 2 тижні тому.
Згодом Ф'юрі окремо звернувся до Усика. "Циганський Король" вирішив дорікнути українському чемпіону за бажання допомогти Ей Джею в підготовці до потенційного поєдинку з володарем титулу WBC.
"Можливо, ти позичиш йому свої яйця, середньоваговику? Не будь боягузом, як твій великий друг", – заявив Ф'юрі.
На початку тижня 34-річний британець оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні.
До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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