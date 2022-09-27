Фьюри заявил о срыве боя с Джошуа. Его промоутер несколько иного мнения

Эксцентричный чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри продолжил давление на команду Энтони Джошуа с целью подписания контракта на титульный "Бой за Британию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

"Цыганский Король" в понедельник вечером в экстравагантной манере заявил, что поединок против соотечественника не состоится. Потенциальный соперник не подписал контракт на бой к установленному чемпионом дедлайну.

"Официально. Срок вышел. Прошли 17 часов понедельника, а контракт не подписан. Для Джошуа все официально закончено. Теперь он оказался за бортом. Можешь забыть об этом, идиот и трус!", – объявил Фьюри в персональном Instagram.

Однако впоследствии промоутер "Цыганского Короля" констатировал, что все еще работает над организацией поединка с Джошуа. Уоррен с пониманием отнесся к позиции своего клиента, который "потерял терпение".

"Мы ждем контракт. Раньше согласовали отдельные моменты и передали его команде Джошуа для подписания и уже ждем более 10 дней. Насколько понимаю, документіы еще не подписаны. Мой сын Джордж контактировал со стороной Джошуа и сказал, что контракт подпишут, поэтому ждем", – объяснил Уоррен.

Ранее Джошуа принял вызов Фьюри на бой и согласился на все предварительные условия чемпиона WBC. В частности, о разделе гонорара в пропорции 60 на 40 в пользу обладателя пояса. Этот потенциальный поединок как минимум отложил объединительный поединок в хевивейте между Фьюри и Усиком.