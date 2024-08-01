F-16 уже в Украине, - глава МИД Литвы

Литовский чиновник обратил внимание, что такая поддержка посредством передачи соответствующих долгожданных самолетов украинской стороне со стороны партнеров ранее казалась якобы невозможной.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – говорится в публикации Ландсбергиса.

При этом официальный представитель США рассказал Reuters на условиях анонимности, что доставка истребителей завершена.

Также западное новостное агентство добавляет, что Военно-воздушные силы ВСУ не сразу ответили на запрос Reuters о комментарии.

Добавим, Associated Press также пишет, что первые истребители F-16 уже были получены Украиной. Информагентство США уточняет, что эту информацию ему подтвердили украинский дипломат и американский официальный представитель, тоже на условиях анонимности.

Как отмечает AP, ссылаясь на украинского депутата, Киев получил небольшое количество истребителей F-16.

Так, остается неясным, сколько истребителей уже было предоставлено Украине в рамках первого транша, и от каких государств именно.

Важно отметить, что правительство Украины не подтвердило получение данных самолетов, но и не выступало с опровержением.

F-16 для Украины

Напомним, ранее Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16.

Ранее в июле во время саммита НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.

Агентство Bloomberg 31 июля написало о том, что в Украину уже было доставлено небольшое количество самолетов F-16. А в публикации издания The Telegraph говорилось о том, что Украина будто бы уже использовала F-16 как противовоздушную оборону.

Добавим также, что в Белом доме отказались комментировать информацию о передаче Украине самолетов F-16.