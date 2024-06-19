F-16 от США будут размещены на территории Украины, - Белый дом

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты

по безопасности

Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.