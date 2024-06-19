F-16 от США будут размещены на территории Украины, - Белый дом

Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана в интервью PBS.
Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты
по безопасности
Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.
Партнеры Украины в рамках авиационной коалиции передадут Воздушным силам ВСУ истребители F-16. Речь идет о десятках самолетов, передача которых будет постепенной.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Дания в скором времени начнет поставки самолетов F-16.
Также стало известно, что часть истребителей будет базироваться не в Украине, а на авиационных базах в странах-партнерах. Причина такого решения - защита самолетов.
Детальнее о том, когда Украина сможет получить первые F-16 - в нашем материале.
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