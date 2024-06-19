F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты

Украина готовится к получению западных истребителей F-16. Союзники обещают передать первые самолеты этим летом. Тем временем украинские пилоты продолжают обучение, от чего также будет зависеть начало выполнения боевых задач в воздухе.

Подробнее о том, какие страны анонсировали передачу F-16 для защиты украинского неба и когда их ждать, – в материале РБК-Украина .

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Коалиция истребителей

С началом полномасштабной войны Украина неоднократно обращалась к союзникам с просьбой предоставить боевые самолеты для защиты от российских атак. В августе 2023 Нидерланды и Дания положили начало авиационной коалиции, целью которой является передача на нужды Сил обороны современных истребителей F-16.

К этой коалиции присоединились и другие страны: Бельгия, Великобритания, Греция, Норвегия, Люксембург, Канада, Польша, Румыния, США, Чехия, Франция, Швеция.

Среди этих стран есть такие, которые согласились оказывать только материально-техническую поддержку и проводить обучение на своих авиабазах, и непосредственно те, что станут донорами самолетов.

При этом общее количество истребителей и все страны-поставщики не разглашаются. По анонсированной информации известно, что в ближайшей перспективе это может быть от 45 до 60 боевых самолетов.

Предварительным условием для получения западных самолетов по Украине стало прохождение соответствующего обучения пилотов и обслуживающего персонала, а также подготовка необходимой инфраструктуры. Подготовительные мероприятия и тренировки продолжаются с прошлого года.

Фото: истребитель F-16 (Getty Images)

Стоит добавить, что авиационная коалиция предусматривает не только передачу истребителей типа F-16. Украина может получить от партнеров другие виды боевых самолетов.

В частности, Швеция предоставит 2 борта дальней разведки Saab 340 AEW (ACS 890), а во Франции объявили о намерении поставить украинским ВС до 12 истребителей Mirage 2000-5.

Какие государства обещают передачу F-16 Украине и когда

Дания

19 самолетов F-16 для Украины может передать Дания. Эти истребители в 2000-х годах были модернизированы по программе Mid-Life Update (MLU): прошли капитальный ремонт и получили более современный радар AN/APG-66(V)2.

Еще в августе 2023 украинские пилоты начали обучение на датских самолетах на авиабазе Скридструпе. Тренировки были организованы для 8 пилотов и 65 человек обслуживающего персонала.

Самолеты из Дании могут появиться в Украине этим летом. О начале поставок в "ближайшие месяцы" заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен в мае 2024.

Нидерланды

В рамках коалиции истребителей Нидерланды согласились предоставить Украине как минимум 24 самолета F-16.

Эта страна также стала одним из инициаторов создания Европейского учебного центра F-16 (EFTC) для украинских пилотов в Румынии. В настоящее время EFTC от Нидерландов предоставлено 11 самолетов F-16 для тренировок.

Известно, что поставки в Украину начнутся сразу после датских F-16. Глава минобороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что с лета снабжение станет "на поток".

"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы… Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – общий план", – отметила Кайса Оллонгрен в интервью "Европейской правде".

Бельгия

Соглашением о гарантиях безопасности между Украиной и Бельгией предусмотрена поставка 30 единиц F-16, но в полном объеме это количество истребителей поступит к 2028 году. Самолеты будут сняты с вооружения бельгийских воздушных сил после получения истребителей пятого поколения F-35A.

Сначала бельгийцы анонсировали начало передачи F-16 Украине со следующего года, однако впоследствии сроки сдвинулись. Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лябиб заявила, что первая партия самолетов поступит до конца 2024-го.

Норвегия

В рамках авиационной коалиции Норвегия готовится отправить 22 самолета F-16 Воздушным силам Украины. Среди них есть как модернизированные с "новейшим" вооружением, так и истребители "на запчасти".

По данным норвежского издания Nettavisen, полностью исправными могут быть 12 самолетов. Другие будут использоваться в качестве донорских запчастей для ремонта и поддержания в летном состоянии других F-16.

Как отметил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт, обновленные истребители будут иметь дальние ударные возможности с соответствующим вооружением для того, чтобы бить за линию фронта. Точные сроки получения самолетов от Норвегии не обнародовались.

Кроме F-16 Украина также может получить от Норвегии реактивные двигатели к истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое оборудование.

США

Соединенные Штаты как производитель F-16 имеют право согласовывать передачу этих самолетов в другие страны. Такое разрешение лидер страны Джо Байден предоставил летом 2023, что дало старт авиационной коалиции в поддержку Украины.

В рамках этой коалиции Штаты не передают свои самолеты, но с 2023 года проводят обучение украинских пилотов на базах в Аризоне и Техасе.

В то же время при подписании гарантий безопасности между Украиной и США 15 июня 2024 стало известно, что в двустороннем соглашении содержится пункт о поддержке украинских Воздушных сил. В частности, речь идет о закупке Штатами (главным образом, через союзнический консорциум) эскадрилий современных истребителей для Украины.

"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставке боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", – заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения о безопасности из США.

Как Украина готовится к получению самолетов

Обучение авиаторов является одним из главных условий для передачи Украине истребителей F-16. Процесс подготовки состоит из нескольких этапов: наземная подготовка; подготовка на легкомоторных самолетах; подготовка на F-16.

Украинские пилоты учатся в тренировочных центрах нескольких стран с прошлого года. Кроме пилотов обучение также проходят инженеры и механики, обеспечивающие обслуживание данных самолетов.

Фото: украинские пилоты продолжают тренировки (Getty Images)

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, одна из групп пилотов сейчас находится на завершающем этапе.

"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, уже наработавших необходимое количество часов", – рассказал он 17 июня. Ранее Евлаш сообщил, что после обучения в Украину возвращаются первые специалисты по обслуживанию.

В то же время западные СМИ пишут, что на данный момент готовы начать обучение еще 30 украинских пилотов, но в США и других тренировочных центрах не хватает доступных мест. Издание Politico отмечает, что украинские чиновники обратились в США и страны Европы с просьбой активизировать подготовку авиаторов.

Кроме обучения пилотов и персонала, важным этапом является подготовка инфраструктуры.

Россия уже пытается помешать передаче F-16 ударами по украинским аэродромам, которые участились в последние недели. Однако Илья Евлаш отметил, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности истребителей и их размещения на территории страны.

Предполагается, что часть из переданных западными партнерами F-16 будет базироваться за рубежом в центрах подготовки пилотов и авиационного персонала.

К тому же, начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов пояснил, что зарубежное базирование необходимо для резерва на случай неисправности или необходимости технического обслуживания борта. Такая подстраховка позволит сохранить больше F-16, поскольку украинские аэродромы станут приоритетной целью.

Чем важны F-16 и сколько их нужно Украине

Как заявил президент Владимир Зеленский, чтобы противостоять России в небе, Украина нуждается в 120-130 современных самолетах в дополнение к имеющимся.

"Они могут быть разными, но максимально современными... Должен быть флот с понятным количеством самолетов. Почему 120-130? Чтобы защищать небо против 300 самолетов. Именно такое количество использует Россия против Украины", – отметил Зеленский в интервью AFP.

Ранее в комментарии РБК-Украина эксперт Александр Мусиенко предположил, что в случае соблюдения планов поставок в 2026-2027 годах союзники могут передать около 130 самолетов. При таком условии у украинских пилотов будет полное преимущество в воздухе. По его словам, к концу текущего года наша страна может получить до 14 единиц.

Фото: преимущество в воздухе обеспечат до 130 самолетов (Getty Images)

Истребители F-16 в украинском небе должны укрепить противовоздушную оборону благодаря возможности сбивать ракеты и беспилотники российских войск.

Кроме того, самолеты успешно используются при ближней воздушной поддержке и помощи сухопутным войскам в наступательных операциях.

Также эти истребители способны эффективно противодействовать авиации неприятеля в условиях воздушного боя.

Западные военные аналитики высказывают мнение, что Украина начала "готовить почву" для будущих ударов по прибытии истребителей F-16. Об этом свидетельствуют украинские удары по Крымскому полуострову, особенно по российским наземным системам ПВО.

Подробнее о том, как Украине удается уничтожать российские ЗРК и почему это может быть связано с подготовкой к применению западных истребителей F-16, можно узнать в отдельном материале.

При подготовке текста использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, спикера ВС ВСУ Ильи Евлаша, интервью начальника авиации командования Воздушных сил Сергея Голубцова "Радио Свобода", интервью главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен "Европейской правде", публикации Politico, Business Insider, Nettavisen, Милитарный.