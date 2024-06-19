F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім

Що цьому передувало

Партнери України у рамках авіаційної коаліції передадуть Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. Йдеться про десятки літаків, передача яких буде поступовою.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Данія незабаром почне постачання літаків F-16.

Також стало відомо, що частина винищувачів буде базуватися не в Україні, а на авіаційних базах у країнах-партнерах. Причина такого рішення - захист літаків.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати перші F-16 - у нашому матеріалі.

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