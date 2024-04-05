Столтенберг о F-16 для Украины: не серебряная пуля, но важные

На вопрос, смогут ли F-16 изменить ситуацию в Украине, Столтенберг отметил, что данные самолеты в значительной степени смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине.

"Я думаю, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также обучают пилотов и поставляют вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя... Это не серебряная пуля, которая может изменить военный конфликт. Однако F-16 важны. Они еще больше расширяют возможности Украины. Поэтому я приветствую то, что сейчас над этими поставками работают, как и над подготовкой пилотов и технического состава для F-16", - подчеркнул генсек.

В то же время, Столтенберг отметил, что время играет роль в Украине, а он всегда поддерживает все инициативы, которые могут ускорить поставки помощи, однако в случае с самолетами F-16 ситуация несколько сложнее.

"Следует помнить, что поставки F-16 требует времени. И не только для подготовки самих самолетов, в главным образом потому, что важно иметь подготовленных пилотов. Мы не только пилотов. Именно обслуживание и поддержка всей системы, а также технические ресурсы позволят F-16 стать действительно работающим средством. Для этого нужно много штатного персонала. А для его подготовки нужно время", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.