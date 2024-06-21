F-16 для Украины. Смогут ли американские истребители поменять ситуацию на поле боя

Содержание:

Украина начала говорить о поставках F-16 с начала полномасштабного вторжения России. Как только стало очевидно, что ВСУ не могут отбивать воздушные атаки россиян имеющимися силами, украинские дипломаты и политики стали на разных уровнях говорить о мощных средствах ПВО – частью которых и являются F-16.

Долгое время тема поставок Украине американских истребителей была фактически табуированной – союзники Киева не решались давать какие-либо обещания на этот счет. Но чем дальше заходила Россия в своем стремлении захватить украинские территории, тем более "сговорчивыми" становились партнеры Украины. В итоге, Европа и Америка пришли к тому, что предоставить Украине определенное количество F-16 все же придется.

Как Украина добилась получения F-16

За два с половиной года полномасштабной войны с Россией Украина неоднократно получала западное оружие, которое де-факто становилось "геймчейнджером" на поле боя. Причем поначалу каждый из этих видов вооружения Киеву давать не хотели, аргументируя это тем, что поставка мощной военной техники стандартов НАТО подтолкнет Россию к "эскалации".

Вскоре становилось все более очевидно, что Кремль и так будет эскалировать конфликт, какое бы оружие Украина не получила. Наоборот, украинским войскам необходимо мощное вооружение, чтобы как минимум эффективно отбивать атаки врага. Россия агрессивно реагировала буквально на каждую единицу оружия, которую передавали или намеревались передавать Украине. Каждый готовящийся пакет военной техники сопровождался всплеском угроз со стороны Кремля – от применения ядерного оружия, до загадочных фраз, вроде "мы еще не начинали серьезно". Когда оружие оказывалось в руках ВСУ, становилось все более очевидно, что за угрозами Москвы на самом деле ничего не стоит.

Сначала Украине дали мощную ствольную артиллерию, с помощью которой военные смогли остановить российские войска и дать им отпор. Позже ВСУ получили в свое распоряжение РСЗО "HIMARS", что позволило им точными ударами зачищать территорию от техники, складов и скопления живой силы агрессора, а позже и деоккупировать часть захваченных земель. Потом были немецкие танки, новые системы ПВО, высокоточные ракеты разной дальности и, наконец, – разрешение стрелять по военным объектам уже на территории самой России.

F-16 – американские истребители четвертого поколения, они должны были стать мощной поддержкой системы противовоздушной обороны и прикрытием для сухопутных войск. Просьбы передать Украине самолеты звучали едва ли не в каждом разговоре о новых пакетах вооружений. В январе 2023 года президент США Джо Байден в очередной раз сказал свое четкое "нет" в ответ на вопрос, передаст ли Америка свои истребители Украине.

F-16 во время выполнения маневра (фото: Getty Images)

F-16 есть в наличии и многих других государств, кроме США, но для того, чтобы условная Норвегия передала американские истребители Киеву, необходимо иметь на это разрешение Вашингтона. И если в начале 2023 года в Белом доме были более чем категоричны по этому вопросу, то спустя чуть больше чем полгода Байден уже дал "зеленый свет" на обучение украинских пилотов.

Когда в США еще публично не допускали возможной передачи Украине F-16, помочь с этим вопросом вызвалась Великобритания и Нидерланды. В мае 2023 года премьер-министры обеих стран – Риши Сунак и Марк Рютте – заявили о создании авиационной коалиции, которая будет закупать истребители для Украины. Очевидно, к тому времени в Америке уже разрешили поставлять Киеву свои самолеты. Союз Сунака и Рютте стал мощным толчком и своеобразной стартовой точкой, когда от слов перешли к делу. Пока коалиция искала истребители, украинские пилоты уже поехали в Данию, Великобританию, а позже и в США для обучения.

Изначально речь шла о трех эскадрильях F-16 для Украины – это больше тридцати самолетов. На сегодняшний день известно, что первая партия будет состоять из шести самолетов – по крайней мере, об этом говорят западные СМИ. Также сообщается, что обучение уже прошли 12 пилотов.

Стоит отметить, что F-16 – это уже давно не новый истребитель. Его разрабатывали параллельно с МиГ-29, который используют как украинские, так и российские воздушные силы. Сегодня страны, передающие Украине американские истребители четвертого поколения, сами активно перевооружаются и закупают F-35, на которые уже есть очередь, отмечает авиационный эксперт Константин Криволап.

"Задержка в поставке самолетов (F-16 для Украины – ред.) была связана с тем, что F-35 задерживались в сроках поставки. F-35 в год изготавливают 150 машин. Очередь на F-35 идет за 2030-е годы", – отметил Криволап в комментарии РБК-Украина.

Шведские Gripen и французские Mirage-2000

Когда поставки американских истребителей были все еще под вопросом, Украина активно искала альтернативы. Среди них рассматривали шведские Gripen и французские Mirage-2000. JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель, он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и пока никуда не экспортировался.

Швецкий истребитель Gripen (фото: Getty Images)

В конце мая 2023 года, когда в западные союзники заявили о коалиции, Швеция сообщила, что украинские пилоты могут проходить тренировки на Gripen. Позже вопрос поставок самолетов стали обсуждать уже более конкретно. Тогда же источники РБК-Украина отмечали, что Gripen станут перспективным вариантам, особенно в условиях фактической пробуксовки с поставками F-16. Но чем сильнее становилась коалиция F-16, тем слабее намерения Швеции дать ВВС Украины свои истребители. В конце концов, министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что приостанавливает процесс передачи Gripen, чтобы дать возможность ввести в строй F-16.

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - заявил он, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16.

Франция же не изменила своих планов и в июне 2024 года подтвердила свои намерения передать Украине истребители Mirage-2000-5. В Париже и до этого собирались передать Киеву свои самолеты, но в 2023 году речь шла об истребителях Rafale. Уже в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция передаст Mirage.

Французский Mirage-2000-5 (фото: Getty Images)

Mirage-2000-5 – это модернизация истребителя 1980-х годов, он применяется для ведения воздушных боев. Хотя для ВВС Украины было бы лучше получить другие модификации Mirage, которые могуть бить по наземным целям, в условиях нехватки авиационной техники выбирать не приходится.

Как F-16 помогут Украине на поле боя

Разработка F-16 хоть и стартовала в 1970 годах – тогда же, когда и МиГ-29, сегодняшние американские самолеты невозможно сравнить с их советским аналогом. За годы модернизации F-16 из истребителя превратился в многофункциональную машину отмечает военный эксперт Павел Нарожный.

"С самого начала они разрабатывались как истребители. Задача была сбивать другие самолеты, сбивать другие воздушные цели. Например, крылатые ракеты, в 70-х, понятное дело, о дронах речи толком не было. А потом F-16 получил другие средства поражения. И сейчас в его арсенале, кажется, более 250 различных образцов вооружения, которыми он может работать", – отмечает Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Криволап, в свою очередь, подчеркивает, что F-16 – это своего рода авиационная платформа, на которую можно "цеплять" практически все. "Если у него будет хорошая ракета, даже если у него плохой радар, то с помощью самолета дальнего радиолокационного обнаружения, он сможет получать информацию о противнике и бить по нему ракетой", – добавил Криволап. Учитывая тот факт, что Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340AEW, F-16 сможет работать с ним в тандеме.

Поскольку F-16 может работать с большим количеством образцов вооружения, спектр его целей довольно широкий. Например, ракета HARM, которая работает против радиолокационных станций, плохо "приживалась" на авионике украинских самолетов, но отлично сработает, если ее запустить с F-16. А когда у противника уничтожена радиолокационная станция, работа его ПВО фактически невозможна.

F-16 (фото: Getty Images)

Также американские истребители могут существенно повлиять на возможности россиян сбрасывать КАБы (корректируемая авиационная бомба – высокоточное оружие, которое в силу тяжелой боевой части может наносить существенный ущерб – ред.) на фронт и прифронтовые территории.

Во-первых, сам факт того, что небо патрулирует пара F-16, потенциально может отпугнуть носителей авиабомб – Су-34 и Су-35. Оба самолета могут совершить противоракетный маневр, но при такой скорости и нагрузке те же КАБы на подвесках могут просто вырваться со всеми узлами креплений. Стоит отметить, что для российских самолетов это далеко не новая ситуация – КАБы регулярно "аварийно сходят" на Белгород и окрестности.

Во-вторых, F-16 – это маневренное ПВО. Если потенциально закрыть Харьковскую область системой противовоздушной обороны "Patriot", а российские бомбардировщики летят в Сумы, комплекс за несколько минут переместить не удастся. А F-16 отлично справится с этой задачей.

Кроме того, американский истребитель может стать эффективным штурмовиком на поле боя, для поддержки сухопутных войск. Если зарядить его ракетой JDAM-ER дальностью 150 км, можно легко попасть по необходимым объектам.

"Самолет подлетает к 30 км от линии, сбрасывает эту бомбу, на ней включается реактивный двигатель, самолет улетает, а бомба падает на командный пункт врага. Это то, что сейчас делается с помощью ракет Himars или с помощью дронов, но ракеты для Himars несут в себе 30 кг взрывчатки, а авиационная бомба – 250", – отмечает Нарожный.

Другими словами, F-16 станет отличной поддержкой для пехоты и прикрытием для неба. Однако пока говорить об этом очень рано – если к осени украинским ВВС дадут лишь шесть истребителей, это не повлияет на ситуацию так, как могло бы. В мае 2024 года Владимир Зеленский заявил, что у России около 300 самолетов, которые она активно использует, поэтому Украине нужно как минимум 120-130 единиц, чтобы противостоять оккупантам в небе.

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что россияне сразу же начнут охотиться за F-16. Очевидно, постоянные удары по аэродрому в Староконстантинове рассчитаны на то, чтобы не дать возможности оборудовать его под новые истребители. Российский ВПК, получая необходимую микроэлектронику контрабандным путем, постоянно развивается, пусть и невысокими темпами. Как только на поле боя появляется очередной "геймчейнджер", через какое-то время и на него находится свое средство противодействия.

"Тут не может быть одного "геймчейнжера". Нет такого. F-16 для них представляет большую угрозу, они за ними охотятся. Истребители начнут их уничтожать и россияне будут стремиться поймать их. Это постоянный бой", – добавил Криволап.

Очевидно, что самолетов нужно в несколько раз больше, чтобы хотя бы достичь паритета с российскими ВВС. Очень сложно перетянуть инициативу на себя, когда поставки необходимого, современного и более мощного оружия идут такими медленными темпами. Но также очевидно, что одними F-16 нельзя кардинально изменить ситуацию на поле боя. Украине необходимо оружие в комплексе – как воздушное, так и наземное, и оно необходимо уже сейчас.