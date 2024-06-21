F-16 для України. Чи зможуть американські винищувачі змінити ситуацію на полі бою

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Україна почала говорити про постачання F-16 від початку повномасштабного вторгнення Росії. Щойно стало очевидним, що ЗСУ не можуть відбивати повітряні атаки росіян наявними силами, українські дипломати та політики стали на різних рівнях говорити про потужні засоби ППО – частиною яких і є F-16.

Довгий час тема поставок Україні американських винищувачів була фактично табуйованою – союзники Києва не наважувалися давати якісь обіцянки щодо цього. Але що далі заходила Росія у своєму прагненні захопити українські території, то "зговірливішими" ставали партнери України. У результаті, Європа та Америка дійшли того, що надати Україні певну кількість F-16 все ж таки доведеться.

Як Україна добилася отримання F-16

За два з половиною роки повномасштабної війни з Росією Україна неодноразово отримувала західну зброю, яка де-факто ставала "геймчейнджером" на полі бою. Причому спочатку кожен із цих видів озброєння Києву давати не хотіли, аргументуючи це тим, що постачання потужної військової техніки стандартів НАТО підштовхне Росію до "ескалації".

Невдовзі ставало все очевидніше, що Кремль і так ескалюватиме конфлікт, хоч би яку зброю Україна не отримала. Навпаки, українським військам потрібне потужне озброєння, щоб як мінімум ефективно відбивати атаки ворога. Росія агресивно реагувала буквально на кожну одиницю зброї, яку передавали чи мали намір передавати Україні. Кожен пакет військової техніки, що готується, супроводжувався сплеском погроз з боку Кремля – від застосування ядерної зброї, до загадкових фраз, на кшталт "ми ще не починали серйозно". Коли зброя опинялася в руках ЗСУ, ставало все очевидніше, що за погрозами Москви насправді нічого не стоїть.

Спочатку Україні дали потужну ствольну артилерію, за допомогою якої військові змогли зупинити російські війська та дати їм відсіч. Пізніше ЗСУ отримали у своє розпорядження РСЗВ "HIMARS", що дозволило їм точними ударами зачищати територію від техніки, складів та скупчення живої сили агресора, а згодом і деокупувати частину захоплених земель. Потім були німецькі танки, нові системи ППО, високоточні ракети різної дальності і, нарешті, дозвіл стріляти по військових об'єктах вже на території самої Росії.

F-16 – американські винищувачі четвертого покоління, вони мали стати потужною підтримкою системи протиповітряної оборони та прикриттям для сухопутних військ. Прохання передати Україні літаки звучали чи не в кожній розмові про нові пакети озброєнь. У січні 2023 року президент США Джо Байден вкотре сказав своє чітке "ні" у відповідь на питання, чи передасть Америка свої винищувачі Україні.

F-16 під час виконання маневру (фото: Getty Images)

F-16 є в наявності і в багатьох інших держав, крім США, але для того, щоб умовна Норвегія передала американські винищувачі Києву, необхідно мати на це дозвіл Вашингтона. І якщо на початку 2023 року в Білому домі були більш ніж категоричні з цього питання, то через півроку Байден вже дав "зелене світло" на навчання українських пілотів.

Коли в США ще публічно не допускали можливу передачу Україні F-16, допомогти з цим питанням зголосилася Великобританія та Нідерланди. У травні 2023 року прем'єр-міністри обох країн – Ріші Сунак та Марк Рютте – заявили про створення авіаційної коаліції, яка закуповуватиме винищувачі для України. Очевидно, на той час в Америці вже дозволили постачати Києву свої літаки. Союз Сунака та Рютте став потужним поштовхом та своєрідною стартовою точкою, коли від слів перейшли до справи. Поки коаліція шукала винищувачі, українські пілоти вже поїхали до Данії, Великобританії, а згодом і до США для навчання.

Спочатку йшлося про три ескадрильї F-16 для України – це понад тридцять літаків. На сьогоднішній день відомо, що перша партія складатиметься із шести літаків – принаймні про це говорять західні ЗМІ. Також повідомляється, що навчання вже пройшли 12 пілотів.

Варто відзначити, що F-16 – це вже давно не новий винищувач. Його розробляли паралельно із МіГ-29, який використовують як українські, так і російські повітряні сили. Сьогодні країни, які передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, самі активно переозброюються та закуповують F-35, на які вже є черга, зазначає авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Затримка у постачанні літаків (F-16 для України – ред.) була пов'язана з тим, що F-35 затримувалися в термінах постачання. F-35 на рік виготовляють 150 машин. Черга на F-35 йде за 2030-ті роки", – зазначив Криволап у коментарі РБК-Україна.

Шведські Gripen та французькі Mirage-2000

Коли постачання американських винищувачів були ще під питанням, Україна активно шукала альтернативи. Серед них розглядали шведські Gripen та французькі Mirage-2000. JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач, він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і поки що нікуди не експортувався.

Швіцький винищувач Gripen (фото: Getty Images)

Наприкінці травня 2023 року, коли західні союзники заявили про коаліцію, Швеція повідомила, що українські пілоти можуть проходити тренування на Gripen. Пізніше питання постачання літаків почали обговорювати вже конкретніше. Тоді ж джерела РБК-Україна зазначали, що Gripen стануть перспективними варіантами, особливо в умовах фактичного пробуксування з поставками F-16. Але чим сильнішою ставала коаліція F-16, тим слабшими були наміри Швеції дати ВПС України свої винищувачі. Зрештою, міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що припиняє процес передачі Gripen, щоб дати можливість ввести в дію F-16.

"Інші країни коаліції наполегливо просили нас почекати із системою Gripen", - заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16.

Франція не змінила своїх планів і в червні 2024 року підтвердила свої наміри передати Україні винищувачі Mirage-2000-5. У Парижі і до цього збиралися передати Києву свої літаки, але 2023 року йшлося про винищувачі Rafale. Вже у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція передасть Mirage.

Французький Mirage-2000-5 (фото: Getty Images)

Mirage-2000-5 – це модернізація винищувача 1980-х років, застосовується для ведення повітряних боїв. Хоча для ВПС України було б краще отримати інші модифікації Mirage, які можуть бити по наземних цілях, в умовах нестачі авіаційної техніки вибирати не доводиться.

Як F-16 допоможуть Україні на полі бою

Розробка F-16 хоч і стартувала у 1970 роках – тоді ж, коли й МіГ-29, сьогоднішні американські літаки неможливо порівняти з їхнім радянським аналогом. За роки модернізації F-16 з винищувача перетворився на багатофункціональну машину, зазначає військовий експерт Павло Нарожний.

"З самого початку вони розроблялися як винищувачі. Завдання було збивати інші літаки, збивати інші повітряні цілі. Наприклад, крилаті ракети, в 70-х, звісно, про дрони й мови не було. А потім F-16 отримав інші засоби ураження. І зараз у його арсеналі, здається, понад 250 різних зразків озброєння, якими він може працювати", – зазначає Нарожний у коментарі РБК-Україна.

Криволап, у свою чергу, наголошує, що F-16 – це свого роду авіаційна платформа, на яку можна "чіпляти" практично все. "Якщо у нього буде хороша ракета, навіть якщо у нього поганий радар, то за допомогою літака далекого радіолокаційного виявлення він зможе отримувати інформацію про противника і бити по ньому ракетою", - додав Криволап. Зважаючи на той факт, що Швеція передасть Україні літаки далекого радіолокаційного виявлення Saab 340AEW, F-16 зможе працювати з ними у тандемі.

Оскільки F-16 може працювати з великою кількістю зразків озброєння, спектр його цілей є досить широким. Наприклад, ракета HARM, яка працює проти станцій радіолокації, погано "приживалася" на авіоніці українських літаків, але відмінно спрацює, якщо її запустити з F-16. А коли у противника знищено станцію радіолокації, робота його ППО фактично неможлива.

F-16 (фото: Getty Images)

Також американські винищувачі можуть суттєво вплинути на можливості росіян скидати КАБи (керована авіаційна бомба – високоточна зброя, яка через важку бойову частину може завдавати істотних збитків – ред.) на фронт та прифронтові території.

По-перше, сам факт того, що небо патрулює пара F-16, потенційно може відлякати носіїв авіабомб – Су-34 та Су-35. Обидва літаки можуть здійснити протиракетний маневр, але за такої швидкості та навантаження ті ж КАБи на підвісках можуть просто вирватися з усіма вузлами кріплень. Варто зазначити, що для російських літаків це далеко не нова ситуація – КАБи регулярно "аварійно сходять" на Бєлгород та околиці.

По-друге, F-16 – це маневрене ППО. Якщо потенційно закрити Харківську область системою протиповітряної оборони "Patriot", а російські бомбардувальники летять до Сум, комплекс за кілька хвилин перемістити не вдасться. А F-16 відмінно впорається із цим завданням.

Крім того, американський винищувач може стати ефективним штурмовиком на полі бою для підтримки сухопутних військ. Якщо його зарядити ракетою JDAM-ER дальністю 150 км, можна легко влучити по необхідних об'єктах.

"Літак підлітає до 30 км від лінії, скидає цю бомбу, на ній включається реактивний двигун, літак летить, а бомба падає на командний пункт ворога. Це те, що зараз робиться за допомогою ракет Himars або за допомогою дронів, але ракети для Himars несуть у собі 30 кг вибухівки, а авіаційна бомба – 250", – зазначає Нарожний.

Іншими словами, F-16 стане чудовою підтримкою для піхоти та прикриттям для неба. Однак поки що говорити про це дуже рано – якщо до осені українським ВПС дадуть лише шість винищувачів, це не вплине на ситуацію так, як могло б. У травні 2024 року Володимир Зеленський заявив, що Росія має близько 300 літаків, які вона активно використовує, тому Україні потрібно як мінімум 120-130 одиниць, щоб протистояти окупантам у небі.

Крім того, потрібно враховувати той факт, що росіяни відразу почнуть полювати за F-16. Очевидно, постійні удари по летовищу в Старокостянтинові розраховані на те, щоб не дати можливості обладнати його під нові винищувачі. Російський ВПК, отримуючи необхідну мікроелектроніку контрабандним шляхом, постійно розвивається нехай і невисокими темпами. Як тільки на полі бою з'являється черговий "геймчейнджер", через якийсь час і на нього знаходиться свій засіб протидії.

"Тут не може бути одного "геймчейнжера". Немає такого. F-16 для росіян становить велику загрозу, вони на них полюють. Винищувачі почнуть їх знищувати і росіяни прагнутимуть зловити їх. Це постійний бій", - додав Криволап.

Очевидно, що літаків потрібно у кілька разів більше, аби хоча б досягти паритету з російськими ВПС. Дуже складно перетягнути ініціативу на себе, коли постачання необхідної, сучасної та потужнішої зброї йде такими повільними темпами. Але також очевидно, що одними F-16 не можна кардинально змінити ситуацію на полі бою. Україні потрібна зброя в комплексі – як повітряна, так і наземна, і вона необхідна вже зараз.