В еврозоне прогнозируют рост безработицы и падение цен на жилье, - FT

По мнению почти 90% из 37 экономистов, опрошенных FT, еврозона уже находится в рецессии, а ВВП будет в целом сокращаться в течение всего следующего года.

Как пишет издание, большинство экономистов заявили, что Европа, возможно, пережила худший из своих энергетических кризисов, вызванных вторжением России в Украину.

"Мягкая осень позволила сохранить мощности газохранилищ почти на полную мощность. Однако многие опасаются, что перспектива нормирования энергии может вернуться в следующем году, особенно если эта зима будет чрезвычайно холодной, что приведет к истощению запасов или если потоки газа из России еще больше сократятся в 2023 году", - говорится в обзоре FT.

Издание доказывает, что европейским странам действительно удалось снизить свою зависимость от импорта российского газа, обратившись к Норвегии, США и Ближнему Востоку, а также переключившись на альтернативные источники энергии. Также ожидается, что спад экономики в сочетании со значительно более высокой стоимостью ипотечных кредитов в Европе повлечет за собой радикальные изменения на рынке жилья. В среднем, по прогнозам экономистов, цены на жилье в еврозоне в 2023 году упадут на 4,7%.

Эксперты предполагают, что экономика еврозоны сократится чуть менее чем на 0,01%.

"Это пессимистичнее, чем по данным Европейской комиссии и Европейского центрального банка, которые соответственно заявляли, что экономика ЕС в следующем году вырастет на 0,3% и 0,5%", - высказывает мнение FT.

При этом, инфляция в еврозоне будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% еще как минимум два года. В среднем респонденты предполагают, что цены вырастут чуть более чем на 6% в 2023 году и почти на 2,7% - в 2024-м.

Кроме того, FT отмечает, что в следующем году рост заработной платы будет составлять 4,4%, что ниже прогноза ЕЦБ на уровне 5,2%. В среднем, по прогнозам экономистов, безработица вырастет в еврозоне с рекордно низкого уровня в 6,5% в октябре этого года до 7,1% в конце следующего года.