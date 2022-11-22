Худший с 1970-х годов энергокризис больше всего сказался на Европе, - ОЭСР

Мировая экономика должна избежать рецессии в следующем году, но худший энергетический кризис с 1970-х годов вызовет резкое замедление роста, причем сильнее всего пострадает Европа, заявила ОЭСР, призвав центральные банки продолжать повышать процентные ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мировой экономический рост замедлится с 3,1% в этом году до 2,2% в следующем, а затем ускорится до 2,7% в 2024 году, заявила Организация экономического сотрудничества и развития, незначительно повысив свой прогноз на 2022 год.

"Наш основной сценарий - это не глобальная рецессия, а значительное замедление роста мировой экономики в 2023 году, а также все еще высокая, хотя и снижающаяся, инфляция во многих странах», — заявил исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР Альваро Сантос Перейра.

ОЭСР заявила, что глобальное замедление экономики неравномерно ударило по экономике, при этом Европа приняла на себя основную тяжесть, поскольку война России на Украине ударила по деловой активности и привела к скачку цен на энергоносители.

Согласно прогнозу, рост экономики еврозоны замедлится с 3,3% в этом году до 0,5% в 2023 году, а затем восстановится и вырастет на 1,4% в 2024 году.

В нем прогнозируется сокращение на 0,3% в следующем году в Германии, чья промышленно ориентированная экономика сильно зависит от экспорта энергоносителей из России, что менее серьезно, чем падение на 0,7%, ожидаемое в сентябре.

Ожидается, что французская экономика, которая гораздо меньше зависит от российской энергии, вырастет на 0,6% в следующем году.

Экономика Соединенных Штатов должна выглядеть лучше: ожидается, что рост замедлится с 1,8% в этом году до 0,5% в 2023 году, а затем ВВП вырастет на 1,0% в 2024 году

В следующем году экономика Великобритании сократится на 0,4% из-за роста процентных ставок, роста цен и слабого доверия. Ранее ОЭСР ожидала роста на 0,2%.

Учитывая, что цены на энергоносители, вероятно, останутся высокими, ОЭСР заявила, что центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что свидетельствует о том, что раннее повышение ставок в США приносит результат.