У єврозоні припиняють випуск банкнот номіналом 500 євро

Фото: банкнота 500 євро (www.ecb.europa.eu)

Банкноти залишаться дійсними платіжним засобом невизначений час

Центральні банки країн єврозони припиняють випуск в обіг банкнот номіналом 500 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Європейського центрального банку.

Як зазначили в ЄЦБ, 17 із 19 національних центральних банків припиняють випуск банкнот з 27 січня 2019 року. У той же час німецький Deutsche Bundesbank та австрійський Oesterreichische Nationalbank продовжать випускати в обіг ці банкноти до 26 квітня, що викликано технологічними причинами.

Існуючі банкноти 500 євро серії 2002 року продовжуватимуть бути законним платіжним засобом, тому їх можна використовувати як засіб платежу або накопичення (тобто витрачати і зберігати їх). Ці банкноти будуть і надалі перебувати в обігу, додали в ЄЦБ.

"Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди буде зберігати свою вартість і може бути обмінена у національному центральному банку зони євро в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Національному банку України, банки України також здійснюватимуть операції з обміну громадянам банкнот номіналом 500 євро, поки ці банкноти знаходитимуться в обігу.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення про вилучення з обігу купюри номіналом у 500 євро Європейський центральний банк ухвалив у 2016 році. Скасування випуску найбільшої євробанкноти викликано боротьбою проти фінансування терористичної діяльності та нелегальної трудової зайнятості. "Банкнота в 500 євро є інструментом для протизаконних дій", - сказав тоді голова банку Маріо Драгі.

Нагадаємо, що банкноти номіналом 500 євро відсутні в оновленій серії Європейського центрального банку "Європа".