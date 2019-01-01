Центробанки єврозони припинять випуск банкнот в 500 євро

Фото: банкноти 500 євро (twitter.com/laprovence)

Раніше випущені банкноти залишуться в обігу

Європейський центральний банк повідомив, що з 27 січня 2019 року 17 з 19 центробанків єврозони припиняють випуск банкнот номіналом в 500 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Тим не менш Німеччина та Австрія будуть продовжувати випуск банкноти до 26 квітня 2019 для того, "щоб забзпечити плавний перехід та по логістичним причинам".

Рішення про припинення випуску 500-єврових банкнот було оголошено ще у 2016 році. Причиною цього стало те, що саме ці банкноти найчастіше використовуються злочинцями. Також через їх високу вартість, вони часто використовуються для відмивання грошей та фінансуванні тероризму.

Повідомляється, що ця банкнота є однією з самих цінних у світі, разом з банкнотою тисячі швейцарських франків (888 євро).

Нагадаємо, центробанк Євросоюзу показав нові банкноти номіналом 100 і 200 євро. Від старих банкнот на нові, з серії "Європа", відрізняються більш великим і чітким зображенням номіналів, активним використанням в дизайні рельєфних зображень і міняють колір при розгляданні під різними кутами написів, а також розміщенням на них портрета фінікійської царівни Європи (у вигляді голограми і водяного знака) і додаткових захисних елементів.