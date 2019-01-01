ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Центробанки єврозони припинять випуск банкнот в 500 євро

Новини » Фінанси    01.01.2019 - 17:40
Центробанки єврозони припинять випуск банкнот в 500 євро
Фото: банкноти 500 євро (twitter.com/laprovence)

Раніше випущені банкноти залишуться в обігу

Європейський центральний банк повідомив, що з 27 січня 2019 року 17 з 19 центробанків єврозони припиняють випуск банкнот номіналом в 500 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Тим не менш Німеччина та Австрія будуть продовжувати випуск банкноти до 26 квітня 2019 для того, "щоб забзпечити плавний перехід та по логістичним причинам".

Рішення про припинення випуску 500-єврових банкнот було оголошено ще у 2016 році. Причиною цього стало те, що саме ці банкноти найчастіше використовуються злочинцями. Також через їх високу вартість, вони часто використовуються для відмивання грошей та фінансуванні тероризму.

Повідомляється, що ця банкнота є однією з самих цінних у світі, разом з банкнотою тисячі швейцарських франків (888 євро).

Нагадаємо, центробанк Євросоюзу показав нові банкноти номіналом 100 і 200 євро. Від старих банкнот на нові, з серії "Європа", відрізняються більш великим і чітким зображенням номіналів, активним використанням в дизайні рельєфних зображень і міняють колір при розгляданні під різними кутами написів, а також розміщенням на них портрета фінікійської царівни Європи (у вигляді голограми і водяного знака) і додаткових захисних елементів.

 

Єврокомісія має намір посилити глобальну роль євро у світі У Брюсселі досягли згоди про реформу єврозони
Новини України ЦентробанкЄвро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся