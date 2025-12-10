RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Евростат успокоил Францию и Италию из-за мегакредита для Украины

Фото: статистическая организация Европейской Комиссии (uk.wikipedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Франция и Италия получили подтверждение, что их участие в новом кредитном пакете ЕС в поддержку Украины не повлияет на уровень их государственного долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Евростат пояснил, что финансовые гарантии, которые лежат в основе займа на сумму 210 млрд евро и обеспечены замороженными российскими активами в Бельгии, классифицируются как "условные обязательства".

Это означает, что они попадут в долговую статистику стран только в случае их фактического срабатывания - а вероятность этого оценивается как низкая.

Такое разъяснение снимает ключевые опасения Парижа и Рима, что подписание соглашения может подорвать доверие инвесторов и повысить стоимость заимствований.

Для Франции и Италии это критично, ведь на следующей неделе лидеры ЕС должны обсудить кредитный пакет, от которого зависит финансовая устойчивость Украины в 2026 году.

Еврокомиссия предлагает распределить риски между всеми странами-членами, чтобы гарантировать кредит на случай, если России все же удастся вернуть свои замороженные средства, хранящиеся в системе Euroclear.

В письме отмечается, что ни одно из условий, которые могли бы передать финансовую ответственность государствам-членам, "не будет выполнено". Фактическое бремя гарантий будет нести сама Еврокомиссия.

Германия, согласно первоначальному проекту, должна обеспечить наибольшую долю гарантий - более 52 млрд евро. Эта сумма может вырасти, поскольку Венгрия уже отказалась участвовать в механизме поддержки Украины.

Бельгия также не меняет свою позицию, добиваясь более широких гарантий безопасности от возможных российских контрмер.

В то же время самым большим риском инициативы остается возможное размораживание российских активов, если отдельные страны, такие как Венгрия или Словакия, откажутся поддерживать санкции.

Для продолжения санкций требуется единодушие, а их блокирование может заставить ЕС вернуть средства России.

Чтобы избежать такого сценария, был предложен юридический механизм, который вызывает дискуссии среди дипломатов и будет обсуждаться на заседании послов ЕС.

Евростат описал риск срабатывания гарантий как "сложное событие без очевидной вероятности".

Финансовая поддержка Украины

Финансовый пакет на 210 млрд евро - это ключевой элемент долгосрочного плана поддержки Украины, который должен обеспечить ее армию и экономику в случае затяжной войны.

Замороженные российские активы в ЕС, прежде всего в системе Euroclear, стали главной финансовой основой механизма, но их статус зависит от санкционных решений ЕС.

Венгрия и Словакия неоднократно блокировали или угрожали блокировать санкции, что создает риск для стабильности всей программы финансирования.

Лидеры ЕС будут обсуждать механизм на саммите на следующей неделе. Неудача с принятием решения можетпоставить под угрозу финансовую поддержку Украины в 2026 году.

 

"Репарационный кредит" - препятствия в согласовании

Напомним, что большинство замороженных российских активов хранятся в Бельгии, правительство которой выступает против их использования, ссылаясь на высокие риски и возможные осложнения мирного процесса.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц посетил Брюссель, пытаясь убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать инициативу. Однако во время рабочего ужина с участием фон дер Ляйен ожидаемых изменений в позиции Бельгии не произошло.

Кроме того, Франция заявила, что не готова включать в запланированный "репарационный кредит" активы РФ, хранящиеся во французских частных банках, общей стоимостью около 18 млрд евро.

Мы также писали, что основное бремя гарантий возьмут на себя Германия, Франция и Италия. Германия - около 51,3 млрд евро, Франция - 34 млрд, Италия - 25,1 млрд.

