В Евросоюзе ищут способ обойти вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины, - Bloomberg

В Европейском союзе рассматривают альтернативные варианты, которые позволят обойти вето Венгрии на увеличение бюджета блока до 2027 года. Такая инициатива предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, запасной план ЕС на случай вето Венгрии будет включать национальные гарантии стран-членов блока по привлечению финансирования на рынках.

Журналисты уточняют, что часть стран Евросоюза выступает за скорейшую разработку альтернативного решения по финансированию Украины, чтобы усилить давление на Венгрию.

Но Испания, которая сейчас председательствует в ЕС, и Европейская комиссия выступают за достижение соглашения в рамках долгосрочного бюджета, отмечает Bloomberg.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заверял, что Венгрии не удастся заблокировать 50 млрд евро для Украины от Евросоюза.

При этом чиновник подчеркивал, что в ЕС не ведут обсуждения насчет уступок Венгрии взамен на поддержку такой инициативы.

Хан уточнял, что в ЕС удастся найти решение по пересмотру бюджету с помощью Украине, которое будет касаться только 26 стран-членов блока.

Стоит заметить, что 50 млрд евро хотят направить на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.