В Евросоюзе начинают ограничивать импорт российского газа, - СМИ

По данным агентства, сейчас ЕС покрывает около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает по трубопроводам. Аналитики оценивают, что запрет на спотовые закупки может сократить поставки российского СПГ в Европу на 2,8-3,5 млн тонн в год.

Несмотря на войну на Ближнем Востоке и ограничения поставок через Ормузский пролив, директор по вопросам газа и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер не видит значительных рисков для поставок газа в ЕС.

Он отмечает, что странам придется наращивать импорт, чтобы заполнить газовые хранилища перед следующей зимой.

"Пока мы не видим значительного риска для поставок, но ситуация может измениться за несколько месяцев", - заявил эксперт.

В свою очередь аналитик компании Energy Aspects Том Пурди напомнил, что в случае обострения ситуации Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение и временно возобновить закупки российского газа на спотовом рынке. Впрочем, он не ожидает быстрого применения такого механизма.

По его словам, более серьезным испытанием станет 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные контракты на поставку российского СПГ.

В частности, крупные европейские энергокомпании, среди которых TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и SEFE Securing Energy for Europe GmbH, будут вынуждены расторгнуть соответствующие соглашения.

В то же время в Bloomberg отмечают, что запрет не приведет к полному исчезновению российского СПГ с мирового рынка.

Компания Новатэк уже заключила предварительное соглашение на поставку газа во Вьетнам, а часть объемов может быть перенаправлена в Турцию и Египет.