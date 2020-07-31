В Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки

Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)

У другому кварталі ВВП в єврозоні скоротилося на 12,1%, в ЄС - на 11,9%

За другий квартал 2020 року в Європейському союзі і єврозоні зафіксовано рекордний спад економіки пов'язаний з пандемією. Рівень ВВП скоротився на 11,9% і 12,1% відповідно в порівнянні з другим кварталом 2019 року.

Відповідні дані опублікувало європейське статистичне агентство Eurostat.

Відзначається, що такий спад є найбільш різким з 1995 року, коли почали збирати відповідну статистику.

Найгірший показник в єврозоні продемонструвала Іспанія, яка однією з перших постраждала від коронавируса. Її економіка скоротилася на 18,5% після падіння на 5,2% за перші три місяці 2020 року.

Також сильно постраждали економіки Португалії та Франції - їх ВВП скоротився на 14,1% і 13,8% в порівнянні з першим кварталом.

Раніше РБК-Україна писало, що через пандемію економіка США в другому кварталі 2020 року впала на третину.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в 2020 році світовий ВВП скоротиться на 4,9% в порівнянні з 3,0%, що прогнозувалися в квітні, при цьому дана криза розглядається як найгірший з часів Великої депресії 1930-х років.