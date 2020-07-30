Економіка США впала на третину через пандемію

Фото: долар (Віталій Носач, РБК-Україна)

За один квартал економіка США втратила більше 2 трлн доларів

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів Америки у другому кварталі 2020 року скоротився на 32,9%. При цьому падіння в першому кварталі оцінюється в 5%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства торгівлі США.

Як наголошується в повідомленні, скорочення ВВП у другому кварталі показало реакцію на COVID-19, оскільки в березні та квітні в деяких районах країни були введені карантинні обмеження.

"Повний економічний ефект від пандемії COVID-19 не може бути кількісно визначений в оцінці ВВП за другий квартал 2020 року, оскільки фактори впливу, як правило, включені в вихідні дані і не можуть бути окремо виділені", - йдеться в повідомленні.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП в доларах США знизився на 34,3%, або 2,15 трлн доларів, у другому кварталі до рівня 19,41 трлн доларів. У першому кварталі ВВП скоротився на 3,4%, або на 186,3 млрд доларів.

Зниження реального ВВП відбилося в зниженні витрат на особисте споживання, експорт, інвестицій в особисте майно, інвестицій у нежитлові приміщення, інвестиції в житло, а також у державні і місцеві органи влади, які були частково компенсовані зростанням витрат федерального уряду.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися у квітні.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірус завдав США найсильніший удар з часів фінансової кризи.