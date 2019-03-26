В Євросоюзі розкритикували в РБ ООН позицію США по Голанам

П'ять європейських країн 26 березня відхилили рішення президента США Дональда Трампа визнати Голанські висоти ізраїльською територією. Про це повідомляє France24.

Бельгія, Великобританія, Франція, Німеччина і Польща заявили, що європейська позиція не змінилася і "Голани залишаються окупованою Ізраїлем сирійською територією у відповідності з міжнародним правом, закріпленим в резолюціях ООН".

"Ми не визнаємо суверенітет Ізраїлю над територіями, окупованими Ізраїлем з червня 1967 року, включаючи Голанські висоти, і не вважаємо ці території частиною держави Ізраїль", - заявив постійний представник Бельгії при ООН Марк Пестеен де Бейтсверве.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів". Також виступив проти рішення Трампа Іран.

Додамо, Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.