Евросоюз увеличил импорт российского ядерного топлива в 2023 году

Согласно информации Агентства, пять стран Евросоюза, которые используют водо-водяные реакторы ВВЭР российского образца, превысят уровень импорта ядерного топлива из РФ в 2021 году.

"Импорт странами, эксплуатирующими реакторы ВВЭР российского дизайна, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, скорее всего, вырастет в 2023 году по сравнению с годом, предшествовавшим российскому вторжению", - заявил исполняющий обязанности главы Агентства Евратома по поставкам.

В Агентстве уточняют, что пять стран, которые продолжают импортировать российское ядерное топливо, - это: Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия.

"Предприятия в этих странах создают дополнительные запасы свежего топлива. Дальнейшие предварительные закупки, скорее всего, в краткосрочной перспективе будут способствовать увеличению количества материалов, поступающих на реакторы ВВЭР из России по сравнению с 2021 годом", - добавил и.о. главы Агентства.

Ядерные санкции против России

Напомним, Украина уже длительное время просит у Евросоюза ввести ядерные санкции, в рамках которых импорт ядерного топлива из России в страны блока будет запрещен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно отмечал, что наша страна уже предложила ЕС решение, как перестать зависеть от ядерного топлива россиян.

В то же время никаких дальнейших результатов в виде решения о новых ограничениях пока нет.