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Євросоюз збільшив імпорт російського ядерного палива у 2023 році

Фото: Євросоюз збільшив імпорт російського ядерного палива у 2023 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз, ймовірно, збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.

Про це свідчать дані Агентства Євратома з постачання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією Агентства, п'ять країн Євросоюзу, які використовують водно-водяні реактори ВВЕР російського зразка, перевищать рівень імпорту ядерного палива з РФ у 2021 році.

"Імпорт країнами, що експлуатують реактори ВВЕР російського дизайну, зріс у 2022 році в порівнянні з 2021 роком, і, швидше за все, зросте в 2023 році в порівнянні з роком, що передував російському вторгненню", - заявив виконувач обов'язків глави Агентства Євратома.

В Агентстві уточнюють, що п'ять країн, які продовжують імпортувати російське ядерне паливо, - це: Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина.

"Підприємства у цих країнах створюють додаткові запаси свіжого палива. Подальші попередні закупівлі, швидше за все, у короткостроковій перспективі сприятимуть збільшенню кількості матеріалів, що надходять на реактори ВВЕР з Росії порівняно з 2021 роком", - додав в.о. глави Агентства.

Ядерні санкції проти Росії

Нагадаємо, Україна вже тривалий час просить у Євросоюзу запровадити ядерні санкції, в рамках яких імпорт ядерного палива з Росії до країн блоку буде заборонено.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно зазначав, що наша країна вже запропонувала ЄС рішення, як припинити залежати від ядерного палива росіян.

Водночас жодних подальших результатів у вигляді рішення про нові обмеження поки що немає.

 

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