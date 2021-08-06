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Євросоюз може заборонити в'їзд на свою територію громадянам США: названа причина

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Брюссель, П'ятниця 06 серпня 2021 21:33
Євросоюз може заборонити в'їзд на свою територію громадянам США: названа причина Фото: Євросоюз може заборонити в'їзд із США (naslovi eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз наступного тижня перегляне список країн, з яких дозволено в'їзд на територію об'єднання. З переліку можуть виключити США за принципом взаємності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначило джерело видання, в цей час в список ЄС входять два десятки країн, у тому числі США, Японія і Австралія, які вважаються безпечними в умовах пандемії коронавірусу.

Однак, зазначив співрозмовник агентства, наступного тижня ЄС може змінити рішення щодо США. "Багато представників країн-членів ЄС і Євросоюзу говорили з нашими американськими колегами про плани відкриття країни для відвідувачів з країн ЄС, зокрема, після того, як Європа дозволила громадянам США подорожувати", - уточнив він.

За його словами, якщо США в найближчі тижні не знімуть заборону на в'їзд для туристів з ЄС, то і американським мандрівникам можуть заборонити приїжджати в Європу через пандемію.

Нагадаємо, наприкінці червня Білий дім заявив, що США обговорюють відкриття кордонів з Канадою, Європою і ще низкою країн.

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