Євросоюз може заборонити в'їзд на свою територію громадянам США: названа причина

Євросоюз наступного тижня перегляне список країн, з яких дозволено в'їзд на територію об'єднання. З переліку можуть виключити США за принципом взаємності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як зазначило джерело видання, в цей час в список ЄС входять два десятки країн, у тому числі США, Японія і Австралія, які вважаються безпечними в умовах пандемії коронавірусу.

Однак, зазначив співрозмовник агентства, наступного тижня ЄС може змінити рішення щодо США. "Багато представників країн-членів ЄС і Євросоюзу говорили з нашими американськими колегами про плани відкриття країни для відвідувачів з країн ЄС, зокрема, після того, як Європа дозволила громадянам США подорожувати", - уточнив він.

За його словами, якщо США в найближчі тижні не знімуть заборону на в'їзд для туристів з ЄС, то і американським мандрівникам можуть заборонити приїжджати в Європу через пандемію.