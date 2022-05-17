G7 планує надати Україні грантову допомогу на 15 млрд євро, - Reuters

Міністри фінансів країн "Великої сімки" хочуть скласти пакет допомоги Україні на 15 мільярдів євро (15,8 мільярда доларів). Рішення можуть ухвалити на зустрічі в місті Бонн цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Допомога передбачена на три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати.

Сполучені Штати вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 мільярдів доларів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що між західними державами також йшла дискусія про те, як можна змусити Росію допомогти оплатити масштабне, довгострокове завдання відбудови України.

"Я політично відкритий до ідеї захоплення іноземних активів російського центрального банку", - сказав Лінднер в інтерв'ю німецькому діловому щоденнику Handelsblatt і трьом іншим європейським газетам.

Деякі політики ЄС закликають використовувати російські активи, заморожені Заходом, включаючи близько 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, як гроші на відновлення України після закінчення війни.

Представник Мінфіну США на умовах анонімності сказав, що необхідно розглянути юридичні, політичні прецеденти та політичні питання, додавши, що існує ризик того, що конфіскація заморожених активів може перешкодити переговорам щодо припинення війни.

Посадовець сказав, що зараз Вашингтон більше зосереджений на задоволенні негайних бюджетних потреб України протягом наступних трьох місяців.