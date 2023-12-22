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Евросоюз отправит Украине полтысячи генераторов

Архивное фото: Евросоюз отправит Украине полтысячи генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз передаст Украине 500 генераторов для укрепления энергетической устойчивости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии.

"Длительные жестокие атаки со стороны России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру хрупкой. Несмотря на усилия местных властей, за год восстановить все разрушенные электросети невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генераторы мощностью от небольших 12,5 кВА до больших 1000 кВА, развернутые из резервов ЕС для экстренного спасения, размещенных в Польше, способны снабжать энергией целые больницы в случае отключения электроэнергии. 

Финансовая стоимость 500 электрогенераторов, отправляемых в Украину, составляет 16,5 млн евро.

В целом, Украина получила от ЕС 5 500 генераторов.

Генераторы будут переданы различным украинским министерствам. Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное снабжение электроэнергии в холодные и темные месяцы, а также поддерживать в рабочем состоянии жизненно важные службы, такие как больницы, очистные сооружения и тепловые станции. 

Например, 40 из 500 генераторов предназначены для школ.

Вместе с этим новым развертыванием в Украину было отправлено более 5500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС, содержащий предложения от государств-членов и 2178 из собственных резервных запасов ЕС, которые служат дополнительным уровнем защиты. 

Кроме генераторов, ЕС поставляет в Украину другие жизненно важные энергоносители, такие как трансформаторы, автотрансформаторы, высоковольтное оборудование и светодиодные лампы.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы взялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Как предупреждают военные, российские оккупанты накапливают ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Детальнее о том, будет ли блекаут в Украине, и что говорят власти о возможных графиках и отключениях - читайте в материале РБК-Украина.

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