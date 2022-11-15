В нескольких регионах Украины изменят режим работы школ и детсадов: что известно

Во Львове, Тернополе, Киевской и Черновицкой областях изменят режим работы школ и детсадов из-за массированного обстрела Украины 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на органы местной власти.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что детские садики в городе завтра, 16 ноября, будут работать в дежурном режиме.

"Учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, завтра, 16 ноября, занятий в садах и школах не будет. Но учителя и воспитатели будут работать. Так что если вы не с кем оставить ребенка, то его можно привести в учебное заведение. Детей в заведениях обеспечим перекусом", - добавил городской глава.

Тернополь

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что школы и детсады в городе 16 ноября не будут работать, если там не восстановят электроснабжение.

Киевская область

В Киевской ОВА рассказали, что в регионе все учебные заведения будут с 16 ноября до конца недели работать в дистанционном режиме.

"Такое решение было принято с учетом ситуации в области безопасности в связи с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября. При других изменениях в учебном процессе будем информировать дополнительно", - отметили в ведомстве.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявил, что из-за атаки оккупантов все школы региона будуть работать в дистанционном формате.

"Такое решение во время заседания приняла сегодня, 15 ноября, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Дистанционно будут работать также учреждения дошкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и внешкольного образования", - рассказал чиновник.