Келлог предложил предоставить Украине помощь по новому "плану Маршалла"
Международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении после войны, введя для нее новый "План Маршалла". Но это сложная задача.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Во время дискуссии накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме он напомнил, что после завершения Второй мировой войны США ввели План Маршалла для Европы.
"И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины", - сказал Келлог и отметил, что это будет сложная задача.
Келлог заявил, что ситуация сейчас очень сложная, поэтому нужно достичь прекращения огня. Келлог высоко оценил действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды "за то, как разумно они вели себя".
По его мнению, прекращение огня действительно может привести к завершению этой войны. "Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", - сказал он, добавив, что гибнут также гражданские, разрушаются города.
Для сравнения генерал в отставке вспомнил, что армия Соединенных Штатов вышла из Вьетнама, потеряв там 68 тысяч солдат. Как подчеркнул Келлог, тогда США сказали: "Стоп! Просто остановится!".
И теперь украинцы согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие, констатировал он.
План Маршалла
План Маршалла - это программа экономической помощи странам Западной Европы после Второй мировой войны, инициированная США в 1947 году. Ее официальное название - Европейская программа восстановления (European Recovery Program, ERP).
Инициатор: государственный секретарь США Джордж Маршалл (от его имени план получил название). Объявлено 5 июня 1947 года в речи Маршалла в Гарвардском университете.
Срок действия: 1948-1952 годы. Объем помощи: около 13 млрд долларов США (эквивалент более 150 млрд по современным ценам). Форма помощи: финансовая поддержка, поставки товаров, техники, сырья, продовольствия.
По оценке НБУ, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины ("плана Маршалла") пока составляет менее 15%. НБУ даже не закладывал этот сценарий в базовый макропрогноз.
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