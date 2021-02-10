ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Євросоюз може зняти санкції з сина та соратників Януковича, - журналіст

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 13:48
Євросоюз може зняти санкції з сина та соратників Януковича, - журналіст Фото: Віктор і Олександр Янукович (glavcom.ua)
Автор: РБК-Україна

У ЄС розглядають можливість скасування санкцій щодо сина Віктора Януковича Олександра та деяких експосадовців з уряду Миколи Азарова.

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

Повідомляється, що санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

За словами журналіста, намір зняти санкції пов'язаний із відсутністю переконливих доказів з боку України щодо доцільності їхнього збереження.

Нагадаємо, наприкінці січня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підривав обороноздатність країни.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. Мова йде про справу про незаконне привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я".

Як відомо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий вирок набув чинності 2 жовтня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Янукович
NEWS
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи