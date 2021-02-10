ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евросоюз может снять санкции с сына и соратников Януковича, - журналист

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 13:48
Евросоюз может снять санкции с сына и соратников Януковича, - журналист Фото: Виктор и Александр Янукович (glavcom.ua)
Автор: РБК-Украина

В ЕС рассматривают возможность снятия санкций с сына Виктора Януковича Александра и некоторых экс-чиновников из правительства Николая Азарова.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Сообщается, что санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

По словам журналиста, намерение снять санкции связано с отсутствием убедительных доказательств со стороны Украины относительно целесообразности их сохранения.

Напомним, в конце января Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрение в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".

Как известно, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Янукович
NEWS
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы