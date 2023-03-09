Еврокомиссар по энергетике призвала отказаться от сжиженного газа из России

Страны и компании Европейского Союза не должны подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного природного газа. Европа должна полностью избавиться от российского газа.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году Россия ограничила поставки газа в Европу после вторжения на Украину, что вызвало энергетический кризис из-за ограниченных поставок и рекордно высоких цен. ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и заменил около двух третей российского газа в прошлом году.

Но в то время как Москва сократила потоки трубопроводного газа, поставки российского сжиженного природного газа в Европу увеличились в прошлом году - до 22 миллиардов кубометров по сравнению с примерно 16 миллиардами кубометров в 2021 году.

"Я призываю все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых газовых контрактов с Россией после истечения срока действия существующих контрактов", - сказал Симсон в Европарламенте.

По ее словам, это также может успокоить других поставщиков газа, с которыми Европа пытается вести переговоры.

"Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно скорее, не забывая при этом о безопасности наших поставок", - сказала Симсон.

По мере того, как страны ЕС начинают подготовку к обеспечению поставок энергии на следующую зиму, Симсон сказал, что Еврокомиссия предложит странам ЕС продлить до следующей зимы добровольную цель по сокращению потребления газа зимой на 15%.

ЕС достиг цели этой зимой, сократив потребление газа на 19,3% с августа по январь по сравнению с предыдущими годами.

В то время как Европе, похоже, удастся избежать острой нехватки энергии этой зимой, энергетическая безопасность континента остается хрупкой.

Россия по-прежнему поставляет некоторое количество трубопроводного газа в Европу через Украину, что в этом году составит 20 млрд кубометров, если нынешние потоки останутся стабильными.

Международное энергетическое агентство предупредило, что если Москва сократит эти поставки, Китай купит больше СПГ на мировых рынках, а следующая зима будет необычно холодной, Европа может столкнуться с нехваткой топлива. Поэтому крайне важно, чтобы правительства продолжали усилия по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии.