Главная » Новости » В мире

Евросоюз разрабатывает "военный Шенген": подробности новой инициативы

Среда 05 ноября 2025 13:02
Евросоюз разрабатывает "военный Шенген": подробности новой инициативы
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза готовится к быстрой транспортировке солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых на фоне подготовки к конфликту с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Европейская Комиссия планирует представить 19 ноября документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, персонала и припасов в пределах стран ЕС.

Чиновники Европейской комиссии охотно говорят о "военном Шенгене", имея в виду отмену пограничного контроля за перемещением людей. Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сети наземных коридоров, аэропортов и морских портов.

Все это имеет целью обеспечить эффективную транспортировку солдат и военной техники в случае войны или серьезного кризиса.

Сейчас европейские мосты, дороги и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, солдат и военных припасов. Транспортировка танков с Запада на Восточный фланг может привести к застреванию танков в тоннелях и сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих транспортных средств.

Когда речь идет об инфраструктуре, главной целью является устранение таких транспортных препятствий. Европейская комиссия также предложит усилить защиту инфраструктуры военной мобильности.

Между тем гармонизация имеет целью стандартизировать правила трансграничных перевозок. Сейчас военные перевозки часто должны ждать несколько дней на разрешение на транзит.

Брюссель также хочет обеспечить цифровизацию таможенной логистики. Европейская комиссия также хочет предложить "чрезвычайную рамочную программу" для срочных военных перевозок. Это также будет поощрять страны демонстрировать солидарность в вопросе военных ресурсов, то есть совместно использовать их.

Европейская комиссия также рассматривает возможность создания флота солидарности двойного назначения, состоящего из специализированных вагонов и локомотивов, которые можно было бы использовать в разных местах и в разное время. Таким образом, будет сформирован общий пул для военных перевозок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создает новую систему для быстрой переброски войск и техники через территорию стран-членов. Цель инициативы - обеспечить оперативную мобильность сил в случае военной угрозы, в частности со стороны России.

Также ранее чиновники ЕС одобрили выделение 1,5 млрд евро на повышение обороноспособности Европы в связи с войной в Украине.

